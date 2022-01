LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: vittorie di Benavides e Sainz, Petrucci 17° (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 QUAD – Il brasiliano Medeiros ha vinto la tappa, precedendo di 5’04” il polacco Wisniewski e di 9’48” l’argentino Moreno. Il francese Giroud è quarto a 11’55” ed è saldamente in testa alla classifica generale. 12.10 CAMION – Al passaggio dei 214 km, in vetta troviamo Andrey Karginov con 42 secondi di margine su Eduard Nikolaev. Terzo Dmitry Sotnikov a 2:27. Crolla Ignacio Casale, che sprofonda a 14:23, mentre Anton Shibalov prosegue nelle sue difficoltà, accumulando quasi 20 minuti di ritardo. 12.02 AUTO – Seconda affermazione per Carlos Sainz che regala la quarta gioia ad Audi Sport. Lo spagnolo si impone in quel di Bisha, mentre Nasser Al-Attiyah (Toyota) che si prepara per la passerella finale verso Jeddah con 28 minuti di vantaggio su ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 QUAD – Il brasiliano Medeiros ha vinto la, precedendo di 5’04” il polacco Wisniewski e di 9’48” l’argentino Moreno. Il francese Giroud è quarto a 11’55” ed è saldamente in testa alla classifica generale. 12.10 CAMION – Al passaggio dei 214 km, in vetta troviamo Andrey Karginov con 42 secondi di margine su Eduard Nikolaev. Terzo Dmitry Sotnikov a 2:27. Crolla Ignacio Casale, che sprofonda a 14:23, mentre Anton Shibalov prosegue nelle sue difficoltà, accumulando quasi 20 minuti di ritardo. 12.02 AUTO – Seconda affermazione per Carlosche regala la quarta gioia ad Audi Sport. Lo spagnolo si impone in quel di, mentre Nasser Al-Attiyah (Toyota) che si prepara per la passerella finale verso Jeddah con 28 minuti di vantaggio su ...

