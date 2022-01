LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: Sunderland comanda tra le moto, Petrucci in ritardo (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.08 AUTO – Dopo 43 km al comando troviamo l’argentino Alvarez (Overdrive Toyota) a precedere di 8? l’argentino Terranova (Bahrain Raid Xtreme) e di 9? lo spagnolo Roma (Bahrein Raid Xtreme). 09.05 QUAD – Aggiornamenti più affidabili arrivano al 127° km. Il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros) comanda con 4’33” sul polacco Wisniewski (Orlen Team) e 6’28” sull’argentino Moreno (Drag’on Rally Team), mentre il francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing – SMX – Drag’on) è attardato (+7’21”). 09.00 moto – Dopo 257 km di gara il britannico della GasGas comanda con 5’24” di vantaggio sull’americano Brabec (Honda) e 7’13” sul cileno Quintanilla (Honda). Il riferimento è ancora parziale dal momento che la truppa KTM ancora non è giunta all’intertempo. 08.29 QUAD – ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.08 AUTO – Dopo 43 km al comando troviamo l’argentino Alvarez (Overdrive Toyota) a precedere di 8? l’argentino Terranova (Bahrain Raid Xtreme) e di 9? lo spagnolo Roma (Bahrein Raid Xtreme). 09.05 QUAD – Aggiornamenti più affidabili arrivano al 127° km. Il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros)con 4’33” sul polacco Wisniewski (Orlen Team) e 6’28” sull’argentino Moreno (Drag’on Rally Team), mentre il francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing – SMX – Drag’on) è attardato (+7’21”). 09.00– Dopo 257 km di gara il britannico della GasGascon 5’24” di vantaggio sull’americano Brabec (Honda) e 7’13” sul cileno Quintanilla (Honda). Il riferimento è ancora parziale dal momento che la truppa KTM ancora non è giunta all’intertempo. 08.29 QUAD – ...

