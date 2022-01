LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: Sunderland comanda tra le moto, 29° Petrucci (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.29 QUAD – Rilevamente da interpretare in questa categoria, con il brasiliano Medeiros che è in vetta CON 4’33” di margine sul polacco Wisniewski (Orlen Team). Siamo in attesa di riscontri del leader della classifica generale Giroud. 08.21 AUTO – Dopo 43 km di gara guida l’argentino Alvarez su Toyota a precedere l’altro argentino Terranoa (Bahrain Raid Xtreme) e il qatariano Al-Attiyah (Toyota) di 59?. 08.10 moto – Dopo 169 km il britannico Sunderland (KTM) comanda la classifica in sella alla GasGas con 25? di margine sull’argentino Kevin Benadives (KTM) e 2’27” sul portoghese Rodriguez (Hero motorsports Team Rally). Walkner è quarto a 3’45” (KTM). 29° Petrucci a 17’57” dalla vetta. 07.40 QUAD – Primi rilevamenti tra i quad ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.29 QUAD – Rilevamente da interpretare in questa categoria, con il brasiliano Medeiros che è in vetta CON 4’33” di margine sul polacco Wisniewski (Orlen Team). Siamo in attesa di riscontri del leader della classifica generale Giroud. 08.21 AUTO – Dopo 43 km di gara guida l’argentino Alvarez su Toyota a precedere l’altro argentino Terranoa (Bahrain Raid Xtreme) e il qatariano Al-Attiyah (Toyota) di 59?. 08.10– Dopo 169 km il britannico(KTM)la classifica in sella alla GasGas con 25? di margine sull’argentino Kevin Benadives (KTM) e 2’27” sul portoghese Rodriguez (Herorsports Team Rally). Walkner è quarto a 3’45” (KTM). 29°a 17’57” dalla vetta. 07.40 QUAD – Primi rilevamenti tra i quad ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: Sunderland comanda tra le moto 27° Petrucci - #Dakar #tappa #Bisha-B… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: Sunderland comanda tra le moto 27° Petrucci - #Dakar #tappa… -