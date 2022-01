LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: Sunderland comanda tra le moto, 27° Petrucci (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 QUAD – Primi rilevamenti tra i quad con il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros) in vetta con 7’40” di margine sul ceco Tuma (Barth Racing Team). Si è in attesa di capire il riscontro del francese Alexandre Giroud. 07.36 moto – Situazione mutata al 127° km visto che il britannico Sunderland su GasGas si è preso la vetta con 8? di margine sull’argentino Kevin Benavides, in gara quest’oggi in appoggio al suo compagno di squadra, Thomas Walkner, nella sfida per la vittoria finale. L’argentino, costretto al ritiro, si è avvalso del ‘jolly’ previsto dal regolamento, ma non è più in grado di lottare per il successo conclusivo. Walkner, tra l’altro terzo a 1’15”. 27° Danilo Petrucci a 14’05” dalla vetta. 07.06 Giova ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 QUAD – Primi rilevamenti tra i quad con il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros) in vetta con 7’40” di margine sul ceco Tuma (Barth Racing Team). Si è in attesa di capire il riscontro del francese Alexandre Giroud. 07.36– Situazione mutata al 127° km visto che il britannicosu GasGas si è preso la vetta con 8? di margine sull’argentino Kevin Benavides, in gara quest’in appo al suo compagno di squadra, Thomas Walkner, nella sfida per la vittoria finale. L’argentino, costretto al ritiro, si è avvalso del ‘jolly’ previsto dal regolamento, ma non è più in grado di lottare per il successo conclusivo. Walkner, tra l’altro terzo a 1’15”. 27° Daniloa 14’05” dalla vetta. 07.06 Giova ...

