LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha in DIRETTA: si infiamma la battaglia tra le moto, lotta a cinque per la vittoria finale (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca decima tappa auto – Cronaca decima tappa moto – Cronaca decima tappa camion – Cronaca decima tappa quad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Dakar 2022. La battaglia è assicurata in quel di Bisha, ultima tappa ad anello che potrebbe delineare definitivamente la classifica generale. La cittadina araba, presente lo scorso anno ad inizio dell’evento, sarà il teatro perfetto per degli ultimi attacchi nel deserto. La navigazione tra le dune potrebbe cambiare le carte in tavola tra le moto nei 364 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca decimaauto – Cronaca decima– Cronaca decimacamion – Cronaca decimaquad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladell’undicesimadella. Laè assicurata in quel di, ultimaad anello che potrebbe delineare definitivamente la classifica generale. La cittadina araba, presente lo scorso anno ad inizio dell’evento, sarà il teatro perfetto per degli ultimi attacchi nel deserto. La navigazione tra le dune potrebbe cambiare le carte in tavola tra lenei 364 ...

