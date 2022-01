LIVE Camerun-Etiopia, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: i Leoni Indomabili affrontano i Walya Boyz (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Camerun-Etiopia, valevole per la seconda del Gruppo A della Coppa d’Africa. Il Camerun ha sconfitto all’esordio 2-1 il Burkina Faso nella partità più divertente del torneo, grazie a due rigori di Aboubakar, al quale è stata annullata anche una terza rete. Nel Gruppo A Camerun e Capo Verde paiono le due forze maggiori, con questi ultimi appaiati in vetta. A LIVEllo di individualità da seguire Andrè Zambo Anguissa, mediano del Napoli. L’Etiopia è reduce dallo 0-1 subito tra le mura amiche per merito del Capo Verde, in una sfida nella quale avrebbe meritato il pareggio. ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale della sfida tra, valevole per la seconda del Gruppo A della. Ilha sconfitto all’esordio 2-1 il Burkina Faso nella partità più divertente del torneo, grazie a due rigori di Aboubakar, al quale è stata annullata anche una terza rete. Nel Gruppo Ae Capo Verde paiono le due forze maggiori, con questi ultimi appaiati in vetta. Allo di individualità da seguire Andrè Zambo Anguissa, mediano del Napoli. L’è reduce dallo 0-1 subito tra le mura amiche per merito del Capo Verde, in una sfida nella quale avrebbe meritato il pareggio. ...

Advertising

zazoomblog : Camerun-Etiopia streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa - #Camerun-Etiopia #streaming… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Camerun – Etiopia: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Camerun - Etiopia: diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : LIVE Camerun-Burkina Faso 2-1, Coppa d'Africa 2022 in DIRETTA: Aboubaker firma le reti della vittoria. Pagelle e hi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #CoppadAfrica Il #Camerun si aggiudica in rimonta 2-1 il match inaugurale con il #BurkinaFaso. Succ… -