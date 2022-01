LIVE – Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Supercoppa spagnola 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 13 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Atletico-Madrid-Athletic Bilbao, match valido per la semifinale di Supercoppa spagnola 2022. Tutto pronto per il via della competizione a contendersi il trofeo saranno le due squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 13 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Atletico-Madrid-Athletic Bilbao ore 20 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi, match valido per la semifinale di. Tutto pronto per il via della competizione a contendersi il trofeo saranno le due squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 13 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 20 SportFace.

Advertising

Fantacalciok : Atletico Madrid – Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Atletico Madrid - Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale - CalcioOggi : LIVE Mercato: L'Atletico piomba su Milenkovic. Lazio, tentativo per Casale - La Gazzetta dello Sport - blab_live : #LaLiga, #VillarrealAtleti @VillarrealCF @Atleti sfida in equilibrio per l’Europa. Probabili formazioni,… - sportli26181512 : Liga, LIVE alle 14: Rayo-Betis. Poi il Siviglia, in serata il big match Villarreal-Atletico: Dopo la vittoria del R… -