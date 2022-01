L’Italrugby al Sei Nazioni, Crowley: “Poniamo le basi per la Coppa del Mondo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quello che vogliamo è aumentare il rispetto e la credibilità all’interno del torneo ponendo le basi per la Coppa del Mondo 2023?. E’ l’obiettivo di crescita per L’Italrugby al prossimo Sei Nazioni indicato dal commissario tecnico azzurro, Kieran Crowley, durante la conferenza stampa in cui sono stati ufficializzati i convocati per il raduno di Verona e le prime due sfide, la trasferta di Parigi del 6 febbraio con la Francia e il match del 13 febbraio all’Olimpico contro l’Inghilterra. “In vista del torneo ci saranno sessioni dedicate per migliorare nelle due aree dove siamo stati deficitari: la difesa, perché siamo la squadra che ha subito il maggior numero di mete, e lo stesso vale per la disciplina in campo e le penalità concesse agli avversari”, aggiunge. “Ripartiamo dalla vittoria ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quello che vogliamo è aumentare il rispetto e la credibilità all’interno del torneo ponendo leper ladel2023?. E’ l’obiettivo di crescita peral prossimo Seiindicato dal commissario tecnico azzurro, Kieran, durante la conferenza stampa in cui sono stati ufficializzati i convocati per il raduno di Verona e le prime due sfide, la trasferta di Parigi del 6 febbraio con la Francia e il match del 13 febbraio all’Olimpico contro l’Inghilterra. “In vista del torneo ci saranno sessioni dedicate per migliorare nelle due aree dove siamo stati deficitari: la difesa, perché siamo la squadra che ha subito il maggior numero di mete, e lo stesso vale per la disciplina in campo e le penalità concesse agli avversari”, aggiunge. “Ripartiamo dalla vittoria ...

