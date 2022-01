L’Italia ad alta velocità nel Pnrr, oltre un terzo degli investimenti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dal Progetto Unico terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova alla Napoli-Bari, dalla Verona-Padova alla Palermo-Catania, i grandi cantieri dell’alta velocità/alta capacità ferroviaria sono già all’opera. A loro, insieme ad altri progetti iconici, sarà destinata la parte più consistente dei finanziamenti del Pnrr che guardano proprio ai treni veloci come uno strumento di modernizzazione delL’Italia. Il Governo italiano ha previsto investimenti sulle infrastrutture per 62 miliardi di euro. Di questi, 34,7 miliardi saranno investiti nel Mezzogiorno e circa 25 miliardi serviranno per ampliare la rete dell’alta velocità/alta capacità ferroviaria. L’obiettivo è quello di puntare sulla mobilità sostenibile trasformando le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dal Progetto UnicoValico dei Giovi – Nodo di Genova alla Napoli-Bari, dalla Verona-Padova alla Palermo-Catania, i grandi cantieri dell’capacità ferroviaria sono già all’opera. A loro, insieme ad altri progetti iconici, sarà destinata la parte più consistente dei finanziamenti delche guardano proprio ai treni veloci come uno strumento di modernizzazione del. Il Governo italiano ha previstosulle infrastrutture per 62 miliardi di euro. Di questi, 34,7 miliardi saranno investiti nel Mezzogiorno e circa 25 miliardi serviranno per ampliare la rete dell’capacità ferroviaria. L’obiettivo è quello di puntare sulla mobilità sostenibile trasformando le ...

