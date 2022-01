Lista Calenda: con virus non si scherza, Catarci incauto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Come abbiamo ribadito giorni fa, con il Covid non si scherza. Non può essere gestito nel modo maccheronico e artigianale dichiarato da Catarci. Occorre tutelare al massimo tutte le persone che ci stanno vicino e lavorano con noi.” “Essere tempestivi nelle comunicazioni, prendere le opportune precauzioni per sanificare gli ambienti nei tempi e nei modi più opportuni e valutare, in casi necessari, l’utilizzo dello smart working.” “Sappiamo che la tendenza in Campidoglio è quella di autorizzare un giorno di lavoro agile a settimana ma, con un virus che corre così tanto, dobbiamo poter estendere la possibilità che ci concede la legge ed essere più performanti a livello digitale.” “L’invito, da parte nostra, è quello di potenziare l’infrastruttura tecnologica che possa permettere a dipendenti e consiglieri di utilizzare il lavoro da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Come abbiamo ribadito giorni fa, con il Covid non si. Non può essere gestito nel modo maccheronico e artigianale dichiarato da. Occorre tutelare al massimo tutte le persone che ci stanno vicino e lavorano con noi.” “Essere tempestivi nelle comunicazioni, prendere le opportune precauzioni per sanificare gli ambienti nei tempi e nei modi più opportuni e valutare, in casi necessari, l’utilizzo dello smart working.” “Sappiamo che la tendenza in Campidoglio è quella di autorizzare un giorno di lavoro agile a settimana ma, con unche corre così tanto, dobbiamo poter estendere la possibilità che ci concede la legge ed essere più performanti a livello digitale.” “L’invito, da parte nostra, è quello di potenziare l’infrastruttura tecnologica che possa permettere a dipendenti e consiglieri di utilizzare il lavoro da ...

