L' incendiaria | l' adattamento da Stephen King con Zac Efron vietato ai minori per il tasso di violenza

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Divieto aiper il nuovoda, il reboot de L', che ha ricevuto il rating R; il film prodotto da Blumhouse vede protagonista la star Zac. L', attesodel classico ditargato Blumhouse, è statoaidi 17 anni non accompagnati (rating R) per l'altodicontenuto nel film. Sebbene questa nuova versione del classico non abbia ancora una data di uscita, segna l'ennesimoo revival ispirato all'opera di. Zacscrive: "Questa è la fine delle riprese de ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : incendiaria adattamento

Movieplayer.it

L', attesodel classico di Stephen King targato Blumhouse, è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati (rating R) per l'alto tasso di violenza contenuto nel film. ...Sono più spesso campi di negoziazione, di disputa, didocile, di apprendimento o ... relativo anche alle persone, e quindi la polemica si è fattaperché, dai due campi, si è ...Divieto ai minori per il nuovo adattamento da Stephen King, il reboot de L'incendiaria, che ha ricevuto il rating R; il film prodotto da Blumhouse vede protagonista la star Zac Efron. L'incendiaria, a ...MPA ha stabilito la classificazione per il lungometraggio horror tratto da Stephen King L'Incendiaria, che sarà vietato ai minori.