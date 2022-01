L’impero delle luci di Magritte va all’asta | il dipinto da 60 milioni di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) È una di quelle notizie che quando la legge uno si fruga in tasca, scopre qualche euro, e sorride. Non con mestizia, ci mancherebbe, certe cifre è pure proibito pronunciarle. 60diè la base d’asta con la quale verrà battuto a Londra, da Sotheby’s,. Quel dipindo di René, proprio “lui” o unasue diverse versioni. Quello che avete visto attaccato come riproduzione in centomila pareti, stampato sulle copertine dei quaderni, fatto matita, borsa, tazza. Quel capolavoro surrealista che è stato esposto in tutto il mondo per approdare a Bruxelles, al Musée, fino al 2020 e per essere ora venduto. È stata Helena Newman, responsabile per l’Europa di Sotheby’s a confermare la ...