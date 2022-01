Liliana Resinovich era ancora viva il 22 dicembre? La segnalazione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho vistoil 22” è questa la testimonianza di una donna che racconta di aver incrociato la moglie di Sebastiano 8 giorni dopo la scomparsa. Non si limita a una semplice descrizione, ma fornisce in questura, il 272022, molti dettagli. “Era alle mie spalle, ha fatto un passo nervoso, io mi sono girata e l’ho fatta passare, andava di fretta, ha continuato poi da sola. Era quindi davanti a me e io mi sono fermata ad aspettare l’autobus. Non so dove è andata, forse in ospedale. Aveva un giubbotto corto, era molto magra. Aveva una borsa sul lato sinistro a tracolla. Era una borsa di tipo a sacca” sono queste le parole della testimone che conferma anche nella diretta del programma di Rai 1, La vita in diretta. “Aveva un cappello in testa, io l’ho vista bene perchè non aveva neanche la mascherina, sono andata in ...