Letizia di Spagna | il suo maxi cappotto blu navy è il trend del momento

Letizia di Spagna torna ai suoi impegni ufficiali e lo fa in grande stile. Dopo la pausa natalizia, infatti, la reina è pronta a seguire la sua fitta agenda, a cominciare da un incontro di Stato con la Federazione Spagnola di Malattie Rare che si è tenuto a Madrid mercoledì 12 gennaio. E proprio in occasione del meeting Letizia ha sfoggiato un outfit davvero unico che ha conquistato tutti. A spiccare è senz'altro il maxi cappotto blu navy con bottoni e doppio petto. Si tratta di un capo molto particolare, firmato Hugo Boss, in perfetta linea con i trend della stagione.

