Leonardo Pieraccioni | ironia sul covid | ' Sono già alla quarta dose' IL POST

(Di giovedì 13 gennaio 2022)è già? A sollevare la curiosità è lui stesso che, scherzando, scrive in una storia Instagram: 'Io, comunque,già!' . Tra il caos generato ...

Advertising

leggoit : Leonardo #Pieraccioni, l'attore batte il record: «Sono già alla quarta dose» IL POST - ornella47381466 : Al Quirinale…Leonardo Pieraccioni.. ?? #ilunatici - PDUmorista : Ma se il film di Leonardo Pieraccioni previsto per il 10 febbraio slittasse a data da definire è colpa dei NoVax o… - notizienet : Torna Leonardo Pieraccioni con 'Il sesso degli angeli' - solocine : Torna Leonardo Pieraccioni con ‘Il sesso degli angeli’ (archivio) -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

leggo.it

è già alla quarta dose ? A sollevare la curiosità è lui stesso che, scherzando, scrive in una storia Instagram: 'Io, comunque, sono già alla quarta dose!' . Tra il caos generato ...Ha debuttato nel 2014 con il film Arance e martello di Diego Bianchi e l'anno successivo ha recitato nella pellicola Il professor Cenerentolo di, ma il successo con il grande ...Leonardo Pieraccioni è già alla quarta dose? A sollevare la curiosità è lui stesso che, scherzando, scrive in una storia Instagram: «Io, comunque, ...Lorena Cesarini, ecco chi è l'attrice scoperta per caso tra le vie di Roma fino a Suburra: la serie su Netflix che l'ha portata alla popolarità ...