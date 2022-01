L’emergenza Covid in casa Bologna inizia a rientrare, Hickey torna disponibile per il Napoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’emergenza Covid, in casa Bologna, inizia a rientrare: dopo le negativizzazioni di Dominguez, Van Hooijdonk e Viola, torna disponibile anche lo scozzese Aaron Hickey. Della prima squadra restano così positivi Medel, Santander e Vignato. Out Mbaye e Barrow, impegnati in Coppa d’Africa, ai box ci sono pure Kingsley e Schouten, che lavora però con carichi crescenti e per il quale non è escluso il ritorno tra i convocati per lunedì. Per la sfida contro il Napoli in dubbio anche Orsolini, uscito dalla partita di Cagliari con una sublussazione alla spalla sinistra: il numero sette sarà valutato nel fine settimana, con la speranza di recuperarlo. Verso il rientro, invece, Soumaoro e Sansone, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, in: dopo le negativizzazioni di Dominguez, Van Hooijdonk e Viola,anche lo scozzese Aaron. Della prima squadra restano così positivi Medel, Santander e Vignato. Out Mbaye e Barrow, impegnati in Coppa d’Africa, ai box ci sono pure Kingsley e Schouten, che lavora però con carichi crescenti e per il quale non è escluso il ritorno tra i convocati per lunedì. Per la sfida contro ilin dubbio anche Orsolini, uscito dalla partita di Cagliari con una sublussazione alla spalla sinistra: il numero sette sarà valutato nel fine settimana, con la speranza di recuperarlo. Verso il rientro, invece, Soumaoro e Sansone, ...

