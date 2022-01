Lega A | De Siervo | ' Col nuovo protocollo Covid chiuderemo il campionato'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) "Sono settimane e mesi complessi. Questa ripartenza della pandemia ha colto tutto il Paese e anche qualche calciatore in una fase diversa. Abbiamo trovato un sistema di regole certe che consentirà al ...

dellaSerie A Luigi De, alla presentazione della nuova collezione figurine Panini "Calciatori 2021 - 2022".Lo ha detto l'ad dellaSerie A Luigi De, durante la presentazione dell'album "Calciatori 2022" Panini. . 13 gennaio 2022L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi di calcio: "Domani avremo la certificazioni da parte del CTS con il nuovo protocollo che ci ...