Le vie del Colle, Annalisa Cuzzocrea: "Le mosse della Lega e il trio che decide sul Colle" (Di giovedì 13 gennaio 2022) A dieci giorni dall'apertura delle urne per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, i giochi si stanno muovendo. La Lega sta provando a smarcarsi da Silvio Berlusconi e quindi invia segnali alle altre forze in Parlamento. Nel vertice del centrodestra a Villa Grande saranno rivelate tutte le carte ma, in questi giorni, si sta delineando un trio che potrebbe giocare un ruolo cruciale per la corsa al Colle. <strong>Annalisa Cuzzocrea</strong> ci racconta le tortuose <em>Vie del Colle</em> che porteranno all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Giorno dopo giorno raccontiamo le manovre dei partiti svelando retroscena e analizzando i numeri delle forze in campo. Leggi su lastampa (Di giovedì 13 gennaio 2022) A dieci giorni dall'apertura delle urne per l'elezione del prossimo presidenteRepubblica, i giochi si stanno muovendo. Lasta provando a smarcarsi da Silvio Berlusconi e quindi invia segnali alle altre forze in Parlamento. Nel vertice del centrodestra a Villa Grande saranno rivelate tutte le carte ma, in questi giorni, si sta delineando unche potrebbe giocare un ruolo cruciale per la corsa al. ci racconta le tortuose Vie del che porteranno all'elezione del nuovo presidenteRepubblica. Giorno dopo giorno raccontiamo le manovre dei partiti svelando retroscena e analizzando i numeri delle forze in campo.

