Le “Quirinarie” degli ex-grillini Nella lista online 13 nomi | c’è anche il “premio Nobel” Parisi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Se i 5Stelle annaspano alla ricerca di una bandierina che attesti la loro presenzapartita del Quirinale, gli ex-pentastellati dine scaricano a iosa giusto per certificare la propria esistenza in vita. Maper dimostrare che mentre quelli che hanno votato la fiducia a Draghi hanno ormai tradito tutti i principi delle origini. A cominciare dalla democrazia del clic che tante illusioni aveva scatenato nel Popolo della Rete. Prova ne sia che mentre Conte ancora sfoglia la margherita su un eventuale consultazione, una cinquantina di parlamentari ex-ha riesumato le. Da questa mattina e fino a domani, infatti, si potrà votare su Google form (app per la creazione di sondaggi) unadi 13 candidati. Gli espulsi dal M5S riesumano ...

"È ovvio che in quel caso dovremmo puntare su due candidati plausibili, se facessimo le... opzione non disdegnata nemmeno dal grupponeex renziani di Base riformista. Letta a ...... sente il fiato sul colloex renziani che vogliono il congresso prima delle elezioni. I 5 Stelle sono in ordine sparso tra chi vuole la riconferma di Mattarella, chi invoca le '' ...Draghi rimane enigmatico anche se dice che "il governo va avanti bene", il Pd e il M5s sono costretti ancora a "non escludere" l'ipotesi dell'ex Bce al Colle ma intanto ragionano sul bis di Sergio Mat ...Per avere la misura del travaglio interno al Movimento 5 Stelle a due settimane dal voto per il Quirinale bisogna tornare ai giorni della rielezione di Giorgio Napolitano, aprile 2013. Vito Crimi era ...