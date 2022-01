“Le pistole sono ancora cariche”, l’esultanza di Piatek dopo la vittoria contro il Napoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Krzysztof Pi?tek, neo acquisto della Fiorentina, è andato in gol al debutto con la maglia viola, siglando la rete del momentaneo 2-4 nella sfida di ottavi di finale contro il Napoli. Pi?tek Napoli Fiorentina l’esultanza di Pi?tek Anche grazie alla sua firma la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a superare gli azzurri. Il polacco ha voluto affidare ad Instagram la sua gioia, esultando con una serie di immagini: “Che partita! Il miglior modo per cominciare con la maglia della Fiorentina. Grande battaglia, avanti così! pistole ancora cariche, forza viola! Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Krzysztof Pi?tek, neo acquisto della Fiorentina, è andato in gol al debutto con la maglia viola, siglando la rete del momentaneo 2-4 nella sfida di ottavi di finaleil. Pi?tekFiorentinadi Pi?tek Anche grazie alla sua firma la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a superare gli azzurri. Il polacco ha voluto affidare ad Instagram la sua gioia, esultando con una serie di immagini: “Che partita! Il miglior modo per cominciare con la maglia della Fiorentina. Grande battaglia, avanti così!, forza viola!

