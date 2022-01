Le mani addosso al dirigente dell’Inter costano a Bonucci solo 10mila euro di multa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per aver messo leal segretario, Cristiano Mozillo, il Giudice Sportivo hato Leonardoper. Nella sentenza del Giudice Sportivo è scritto che il difensore della Juventus si è reso protagonista di un “alterco” ed ha strattonato ildella squadra avversaria. “Ammenda diper essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con undella squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”. Secondo quanto scrive Il Tempo,era furioso perché Mozillo stava giustamente esultando per il gol di Sanchez che ...

"Posso dire che tutto intorno era uno schifo, c'erano molti ragazzi e chiunque passasse si prendeva la libertà di mettere le", è il racconto di una riportato nel decreto di fermo. "Ho ...Mentre i giocatori dell'Inter facevano giustamente festa, però, a bordo campo si consumava un bruttissimo episodio con protagonista proprio Bonucci che ha di fatto messo leal segretario ...