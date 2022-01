Le intercettazioni sulla presunta truffa di Gedi all’Inps Il giuslavorista | “Questi sono artifizi…” | l’a d | “Altrimenti non sarei qui”

Advertising

reportrai3 : 150mila tonnellate di liquami inquinati nei terreni: 'Penso a quel bambino che mangerà la pannocchia di mais cresci… - silvalisa53 : RT @reportrai3: 150mila tonnellate di liquami inquinati nei terreni: 'Penso a quel bambino che mangerà la pannocchia di mais cresciuta lì'.… - giusy6156 : RT @reportrai3: 150mila tonnellate di liquami inquinati nei terreni: 'Penso a quel bambino che mangerà la pannocchia di mais cresciuta lì'.… - lupazzottu : RT @reportrai3: 150mila tonnellate di liquami inquinati nei terreni: 'Penso a quel bambino che mangerà la pannocchia di mais cresciuta lì'.… - blasianto22 : RT @reportrai3: 150mila tonnellate di liquami inquinati nei terreni: 'Penso a quel bambino che mangerà la pannocchia di mais cresciuta lì'.… -

Ultime Notizie dalla rete : intercettazioni sulla

Il Fatto Quotidiano

In tutti i casi, la vicenda apre una serie di interrogativigestione dell'intero caso Palamara e lo svolgimento delle. La decisione della Camera su Ferri, infatti, può tornare ...Tajani è scetticostrategia Sgarbi, e propende per l'accordo con i leader. Intanto Forza ... Giustizia Ledi Ferri sono inutilizzabili, sconfitto il Csm Giulia Merlo "Ho sentito ...La Camera ha approvato con 227 voti a favore e 86 contrari (M5S e Alternativa) la decisione della Giunta, che ha negato l’utilizzo delle intercettazioni del caso Palamara per il procedimento disciplin ...Il magistrato e deputato di Italia Viva, ex Pd, secondo la Camera non è stato sentito casualmente. Il Dem Bazoli sposa la relazione del forzista ...