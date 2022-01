Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: tanti titolare in campo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono state appena diramate le formazioni ufficiali del match delle 18.00 del Maradona valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Entrambi gli allenatori schierano gran parte dei titolari. Per i toscani torna titolare Dragowski in porta. Chi vince incontrerà la vincente di Milan-Genoa. Di seguito le scelte di Spalletti e Italiano: Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahamani, Ghoulam, Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono state appena diramate ledel match delle 18.00 del Maradona valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra. Entrambi gli allenatori schierano gran parte dei titolari. Per i toscani tornaDragowski in porta. Chi vince incontrerà la vincente di Milan-Genoa. Di seguito le scelte di Spalletti e Italiano:(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahamani, Ghoulam, Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.(4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Thomas Cambiaso

