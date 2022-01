Le bontà della terra a due passi da casa: sabato 15 gennaio torna il mercato agricolo a Leffe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leffe. Nuovo appuntamento sabato 15 gennaio 2022 per il mercato agricolo “Linea Verde”, promosso dal Comune di Leffe (ogni primo e terzo sabato del mese) in piazzetta Servalli, davanti al Municipio. “Verifichiamo un’attenzione crescente da parte della gente – conferma Emanuela Bosio, delegata al commercio – per una proposta che punta innanzitutto a sostenere le produzioni locali di qualità. Siamo consapevoli del periodo difficile che stiamo vivendo, ma proprio l’agricoltura ci insegna quanto sia necessario seminare con pazienza e cura per poter raccogliere frutti e risultati concreti”. Fra i banchi ci sono formaggi e formaggelle, salumi, miele, verdure biologiche, tisane, pasta fresca, dolci, prodotti con antichi mais, confetture ed altre specialità ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 gennaio 2022). Nuovo appuntamento152022 per il“Linea Verde”, promosso dal Comune di(ogni primo e terzodel mese) in piazzetta Servalli, davanti al Municipio. “Verifichiamo un’attenzione crescente da partegente – conferma Emanuela Bosio, delegata al commercio – per una proposta che punta innanzitutto a sostenere le produzioni locali di qualità. Siamo consapevoli del periodo difficile che stiamo vivendo, ma proprio l’agricoltura ci insegna quanto sia necessario seminare con pazienza e cura per poter raccogliere frutti e risultati concreti”. Fra i banchi ci sono formaggi e formaggelle, salumi, miele, verdure biologiche, tisane, pasta fresca, dolci, prodotti con antichi mais, confetture ed altre specialità ...

Advertising

Ettore_Rosato : Ennesima giravolta dei 5stelle. #Conte, bontà sua, annuncia che il movimento tornerà a frequentare gli studi dell… - ThinkingGreeks : Non capisco se la PA dietro0 $luna sia guidata dalla mera speculazione (al di là della bontà del progetto ecc ecc)… - Boudicag222 : RT @Yujumuzh: @gallina_di Quello psicopatico di speranza è giunto infine alle liste di proscrizione ?? Con il beneplacito della #legamerda… - FraschiniMauri2 : @elio_vito Esatto! Anche coloro che sono convinti della bontà dell’azione di governo, come il sottoscritto, divente… - fabioferrero71 : @Carla96888746 Non mi prendere per #puntacazzista ma a parte la bontà del piatto buraisge è più giusto in dialetto… -

Ultime Notizie dalla rete : bontà della Il Fatto scopre la solidarietà (13/01/2022) Sono un amministratore, devo guardare ai profitti, alla bontà della gestione, perché abbiamo dipendenti, stipendi da pagare, e sono 'duretta' all'occorrenza - qui lo sanno tutti, come sanno che se c'...

Il Liceo scientifico Paleocapa e la ricerca del migliore futuro possibile ... quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle 'basi' formative, la bontà del metodo di studio e l'utilità ...

Mercato NBA, Ben Simmons i tre giocatori rifiutati dai Philadelphia 76ers Sky Sport Sono un amministratore, devo guardare ai profitti, allagestione, perché abbiamo dipendenti, stipendi da pagare, e sono 'duretta' all'occorrenza - qui lo sanno tutti, come sanno che se c'...... quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anniscuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle 'basi' formative, ladel metodo di studio e l'utilità ...