Lazio, Luiz Felipe rinnova o partirà? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Altra grana in casa della Lazio che si trova ad affrontare l’ennesimo rinnovo ci contratto in scadenza ma con difficoltà nel trovare un accordo tra le due parti interessate. Luiz Felipe Lazio Questa volta si tratta del centrale difensivo Luiz Felipe, il quale ha ottenuto da alcuni mesi il passaporto italiano e quindi la possibilità di giocare per la nazionale di Mancini. Gli agenti del difensore si sono incontrati in mattinata e non hanno fatto sapere molto, ma le parti rimangono ancora lontano vista la richiesta di 2,5 milioni di Felipe e la proposta da 1,8 da parte del presidente Lotito, l’ambiente biancoceleste spera di risolvere il problema al più presto per non perdere il loro pilastro della difesa. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Altra grana in casa dellache si trova ad affrontare l’ennesimo rinnovo ci contratto in scadenza ma con difficoltà nel trovare un accordo tra le due parti interessate.Questa volta si tratta del centrale difensivo, il quale ha ottenuto da alcuni mesi il passaporto italiano e quindi la possibilità di giocare per la nazionale di Mancini. Gli agenti del difensore si sono incontrati in mattinata e non hanno fatto sapere molto, ma le parti rimangono ancora lontano vista la richiesta di 2,5 milioni die la proposta da 1,8 da parte del presidente Lotito, l’ambiente biancoceleste spera di risolvere il problema al più presto per non perdere il loro pilastro della difesa. Daniele Scrazzolo

