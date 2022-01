L'Avv. Gabriele Pacifici Nucci nominato Presidente onorario del Collegio Professionale Europeo degli Esperti Trader e Analisti Finanziari (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il professionista romano è stato scelto per la carica in virtù della competenza maturata nel settore legale legato ai contratti bancari e di borsa Roma, 13 gennaio 2022. La riconosciuta competenza in materia di contratti bancari e di borsa sono stati la ragione di questa scelta. La nomina alla carica di vertice sia pur onoraria e priva di poteri operativi che, invece, restano saldamente nelle mani di Francesco Maurizio Mulino, vuole essere un chiaro segnale del Collegio al settore dei Trader professionisti e degli Analisti Finanziari. La categoria, nata e riconosciuta a tutela degli interessi di coloro che operano sui mercati Finanziari ha, tra le altre finalità, quella di portare avanti le istanze dei propri iscritti in ordine al rapporto spesso dispari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il professionista romano è stato scelto per la carica in virtù della competenza maturata nel settore legale legato ai contratti bancari e di borsa Roma, 13 gennaio 2022. La riconosciuta competenza in materia di contratti bancari e di borsa sono stati la ragione di questa scelta. La nomina alla carica di vertice sia pur onoraria e priva di poteri operativi che, invece, restano saldamente nelle mani di Francesco Maurizio Mulino, vuole essere un chiaro segnale delal settore deiprofessionisti e. La categoria, nata e riconosciuta a tutelainteressi di coloro che operano sui mercatiha, tra le altre finalità, quella di portare avanti le istanze dei propri iscritti in ordine al rapporto spesso dispari ...

