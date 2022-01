L’Australia non sa decidere. Djokovic gioca al primo turno? Ecco cosa succede ora (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Novak Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open? Più che un episodio controverso, un circo surreale. La bufera sul tennista serbo continua a imperversare, ma chi lo accusa sta sfiorando il grottesco. L’Australia non ha infatti ancora deciso se annullare il visto di ingresso e dunque espellere Djokovic, dopo averlo “liberato” dalla struttura Covid dove era stato relegato. E non deciderà neppure oggi. Prende tempo, riflette, ragiona sulla questione, in preda al dubbio. Djokovic, cosa succede ora Il primo ministro, Scott Morrison, conferma infatti che nella giornata odierna non arriverà nessun annuncio particolare al riguardo. Si resta fermi a quanto affermato dal ministro dell’Immigrazione, Alex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Novakaldegli Australian Open? Più che un episodio controverso, un circo surreale. La bufera sul tennista serbo continua a imperversare, ma chi lo accusa sta sfiorando il grottesco.non ha infatti ancora deciso se annullare il visto di ingresso e dunque espellere, dopo averlo “liberato” dalla struttura Covid dove era stato relegato. E non deciderà neppure oggi. Prende tempo, riflette, ragiona sulla questione, in preda al dubbio.ora Ilministro, Scott Morrison, conferma infatti che nella giornata odierna non arriverà nessun annuncio particolare al riguardo. Si resta fermi a quanto affermato dal ministro dell’Immigrazione, Alex ...

