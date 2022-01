Lauro – Achille Idol Superstar | tutto sul nuovo album

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, osando, rischiando, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”, dicenel presentare. Si tratta della nuova versione dell’, la cui uscita è attesa dopo la nuova partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2022. Neldici sono 7 nuove bonus track, a conclusione dell’opera precedente del cantante. Tra queste spicca la canzone Domenica, con la qualesi presenta ...

WARNERMUSICIT : 'Lauro - Achille Idol Superstar', la nuova edizione dell’album 'Lauro', fuori ovunque l'11 febbraio. ? Da oggi in p… - Angelapalmas2 : RT @WARNERMUSICIT: 'Lauro - Achille Idol Superstar', la nuova edizione dell’album 'Lauro', fuori ovunque l'11 febbraio. ? Da oggi in preord… - Federica_fr90 : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO”. Fuori l'11 febbraio. PREORDINA ORA. - coffeandpayne : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO”. Fuori l'11 febbraio. PREORDINA ORA. - AleCiulla98 : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO”. Fuori l'11 febbraio. PREORDINA ORA. -

Ultime Notizie dalla rete : Lauro Achille

.push({});lancia la nuova edizione diIdol Superstar: all'interno sette bonus track, compresa Domenica. Verso il nuovo Sanremo, il quarto consecutivo per lui (compreso quello da super ospite dello scorso anno),...disponibile in preorderIdol Superstar , la nuova edizione dell'album. Gioventù maledetta, lusso e perdizione, overdose di sesso: 7 nuove bonus track concludono l'ultima opera dell'artista più ...È da oggi disponibile in preorder Lauro - Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro.Gioventù maledetta, lusso e perdizione, overdose di sesso.Ac ...13 gen 2022 - "Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza": così il cantante romano annuncia "Lauro - Achille Idol Superst ...