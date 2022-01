“Lasciarsi un giorno a Roma” torna al cinema, ecco gli incontri con Edoardo Leo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Lasciarsi un giorno a Roma” torna al cinema. È lo stesso regista e attore protagonista del film, Edoardo Leo, a darne notizia sui social. Le proiezioni a Roma, come si legge in un post pubblicato da Leo, si terranno “lunedì 17 gennaio alle ore 18 e alle ore 20.30 alla Multisala Lux e martedì 18 gennaio alle ore 18 e alle ore 20.15 al cinema Andromeda. Per chi non lo ha visto on demand e per chi vuole rivederlo al cinema. Io e Stefano Fresi saremo presenti nei due spettacoli serali per fare due chiacchiere e rispondere alle vostre domande dopo la proiezione. Vi aspettiamo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 gennaio 2022)– “unal. È lo stesso regista e attore protagonista del film,Leo, a darne notizia sui social. Le proiezioni a, come si legge in un post pubblicato da Leo, si terranno “lunedì 17 gennaio alle ore 18 e alle ore 20.30 alla Multisala Lux e martedì 18 gennaio alle ore 18 e alle ore 20.15 alAndromeda. Per chi non lo ha visto on demand e per chi vuole rivederlo al. Io e Stefano Fresi saremo presenti nei due spettacoli serali per fare due chiacchiere e rispondere alle vostre domande dopo la proiezione. Vi aspettiamo”. L'articolo L'Opinionista.

