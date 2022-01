Ladri in casa di Cecilia Capriotti, l’attrice mostra le foto del furto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rientro a Milano con un’amara sorpresa per Cecilia Capriotti. L’ex concorrente del GFVip ha dovuto fare i conti con dei Ladri che le sono entrati in casa approfittando della sua assenza, come mostra nei video sui social. Un brutto rientro dalle vacanze quello di Cecilia Capriotti che tornata a Milano, dopo essersi concessa qualche giorno Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rientro a Milano con un’amara sorpresa per. L’ex concorrente del GFVip ha dovuto fare i conti con deiche le sono entrati inapprofittando della sua assenza, comenei video sui social. Un brutto rientro dalle vacanze quello diche tornata a Milano, dopo essersi concessa qualche giorno

Advertising

venti4ore : Trova i ladri in camera, grida e li fa fuggire via, il racconto della padrona di casa «Si sono arrampicati dal terr… - webecodibergamo : Sette volte derubata, l'appello di un'anziana a Grassobbio. - Luly52812851 : @GiusCandela È una tattica. Si va in vacanza, ma le foto si pubblicano quando si è già tornati a casa. Per i ladri?… - TirrenoLivorno : E' successo in via Filzi. La signora Rosi Daddi ha visto la luce di una torcia in camera da letto - aelredo : Non rubare. Soprattutto non farlo a casa dei ladri... #comandamenti -