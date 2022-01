La “visita a sorpresa” di Bergoglio (col fotografo vaticano appostato). I trucchi del presunto papa Francesco (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chissà che opinione hanno dei lettori a Vatican News. Leggete QUI la loro cronaca (con toni da Istituto Luce) della “spontanea e informale” visita A sorpresa del presunto papa Francesco ai suoi amici del negozio di dischi Stereosound, al Pantheon. Guarda caso, “il direttore di Reports Rome Javier Martinez Brocal – scrive l'agenzia vaticana - “si trovava CASUALMENTE in zona, ha poi immortalato l'uscita del papa con la busta del regalo sotto il braccio e ha diffuso la foto sui social, dove è diventata virale in poco meno di trenta minuti”. Basta un semplice click QUI per scoprire che Brocal è il fotografo-biografo di Bergoglio e che Reports Rome QUI è la sua agenzia di stampa ispanofona che segue il vaticano . Direttore Tornielli, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chissà che opinione hanno dei lettori a Vatican News. Leggete QUI la loro cronaca (con toni da Istituto Luce) della “spontanea e informale”delai suoi amici del negozio di dischi Stereosound, al Pantheon. Guarda caso, “il direttore di Reports Rome Javier Martinez Brocal – scrive l'agenzia vaticana - “si trovava CASUALMENTE in zona, ha poi immortalato l'uscita delcon la busta del regalo sotto il braccio e ha diffuso la foto sui social, dove è diventata virale in poco meno di trenta minuti”. Basta un semplice click QUI per scoprire che Brocal è il-biografo die che Reports Rome QUI è la sua agenzia di stampa ispanofona che segue il. Direttore Tornielli, ma ...

