La senatrice novax che alimenta il complotto di Domenico Biscardi morto perché aveva la prova dei nanochip nei vaccini | VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Coincidenze? Non credo”. Inizia così il VIDEO della senatrice (forte esponente no vax) Laura Granato che, su Facebook, alimenta le teorie del complotto attorno alla morte di Domenico Biscardi, ricercatore campano molto in voga tra gli anti-vaccinisti per i suoi VIDEO e audio in cui parlava di scoperte clamorose sui prodotti utilizzati nelle campagne di immunizzazioni. Dai nanochip al bluetooth, con annesse dichiarazioni belligeranti. Domenico Biscardi morto, la senatrice Granato alimenta il complotto “Sono sconvolta nell’aver appreso del decesso del dottore Biscardi. Quindi tutti coloro che si oppongono a questi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Coincidenze? Non credo”. Inizia così ildella(forte esponente no vax) Laura Granato che, su Facebook,le teorie delattorno alla morte di, ricercatore campano molto in voga tra gli anti-sti per i suoie audio in cui parlava di scoperte clamorose sui prodotti utilizzati nelle campagne di immunizzazioni. Daial bluetooth, con annesse dichiarazioni belligeranti., laGranatoil“Sono sconvolta nell’aver appreso del decesso del dottore. Quindi tutti coloro che si oppongono a questi ...

