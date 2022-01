La Roma si muove, ecco Sergio Oliveira "Voglio far crescere subito la squadra" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ora è ufficiale: Sergio Oliveira è un nuovo calciatore della Roma. Il calciatore arriva in prestito diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. "È fantastico essere qui, in questo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ora è ufficiale:è un nuovo calciatore della. Il calciatore arriva in prestito diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. "È fantastico essere qui, in questo ...

Advertising

donatotesta : RT @CristinaCostar8: Circa 550 studenti del Newton sono in Dad per mancato funzionamento della caldaia: Città Metropolitana di Roma dal 7 g… - CristinaCostar8 : Circa 550 studenti del Newton sono in Dad per mancato funzionamento della caldaia: Città Metropolitana di Roma dal… - GiovanniG1950 : RT @Monteporo: @Marco_dreams Più che manifestazione a Roma, visti i tempi, sarebbe fattibile rassegnare le dimissioni da cittadini italiani… - Monteporo : @Marco_dreams Più che manifestazione a Roma, visti i tempi, sarebbe fattibile rassegnare le dimissioni da cittadini… - CalcioPillole : Con CIP Review potrete rimanere sempre aggiornati sulle migliori notizie della giornata: ecco quelle della sera. -