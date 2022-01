La regina Elisabetta revoca ogni titolo al figlio Andrea: il comunicato ufficiale (Di giovedì 13 gennaio 2022) La regina Elisabetta ha rimosso una serie di onorificenze, titoli militari e patrocini reali detenuti dal principe Andrea. Lo ha affermato nelle ultime ore Buckingham Palace. La mossa della Sovrana include anche il fatto che il principe perda l’uso di “Sua Altezza Reale”. Una scelta che arriva dopo che un giudice della corte di New York ha deciso di proseguire il caso per aggressione sessuale. Il principe Andrea perde tutti i titoli militari Buckingham Palace ha dichiarato in una comunicazione ufficiale oggi 13 gennaio che: “Con l’approvazione e l’accordo della regina, le affiliazioni militari e i patrocini reali del duca di York sono stati restituiti alla regina. Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e si difenderà in questo caso come ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha rimosso una serie di onorificenze, titoli militari e patrocini reali detenuti dal principe. Lo ha affermato nelle ultime ore Buckingham Palace. La mossa della Sovrana include anche il fatto che il principe perda l’uso di “Sua Altezza Reale”. Una scelta che arriva dopo che un giudice della corte di New York ha deciso di proseguire il caso per aggressione sessuale. Il principeperde tutti i titoli militari Buckingham Palace ha dichiarato in una comunicazioneoggi 13 gennaio che: “Con l’approvazione e l’accordo della, le affiliazioni militari e i patrocini reali del duca di York sono stati restituiti alla. Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e si difenderà in questo caso come ...

