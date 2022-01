LA PUPA E IL SECCHIONE, MALGIOGLIO: RINGRAZIO DI CUORE BARBARA MA HO ALTRI PROGETTI (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni su un corteggiamento di Mediaset e di BARBARA d’Urso per avere Cristiano MALGIOGLIO come giurato della nuova edizione de “La PUPA e il SECCHIONE”, a stretto giro arriva dal diretto interessato, raggiunto da Tvblog, il grazie ma l’impossibilità a prendere parte al reality di Italia 1, che dovrebbe tornare tra febbraio e marzo. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perchè ho ALTRI PROGETTI futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. RINGRAZIO di CUORE Mediaset e BARBARA per l’invito, ma come ho detto ho ALTRI PROGETTI nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni su un corteggiamento di Mediaset e did’Urso per avere Cristianocome giurato della nuova edizione de “Lae il”, a stretto giro arriva dal diretto interessato, raggiunto da Tvblog, il grazie ma l’impossibilità a prendere parte al reality di Italia 1, che dovrebbe tornare tra febbraio e marzo. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perchè hofuturi incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente.diMediaset eper l’invito, ma come ho detto honel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo ...

