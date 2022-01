La piccola Sofia in Grey’s Anatomy 19? L’indiscrezione che apre al ritorno di Callie e Arizona (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre il fandom di Grey’s Anatomy 19 si divide sull’ennesimo rinnovo della serie, tra entusiasti ed esausti, si fanno strada le ipotesi di ritorni molto graditi per una stagione che potrebbe essere l’ultima, a meno che non si decida di raggiungere il traguardo del ventennale. Grey’s Anatomy 19 potrebbe infatti riportare in scena Callie e Arizona. Non solo Sara Ramirez, interprete della dottoressa Torres, ha più volte specificato che sarebbe disponibile a riprendere il suo ruolo, ma ora anche la giovane attrice che interpreta sua figlia nella serie ha lasciato intendere di avere in serbo delle sorprese per gli spettatori di Grey’s Anatomy. Che si tratti di un cameo nella nuova stagione? Congratulandosi per il rinnovo di Grey’s ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre il fandom di19 si divide sull’ennesimo rinnovo della serie, tra entusiasti ed esausti, si fanno strada le ipotesi di ritorni molto graditi per una stagione che potrebbe essere l’ultima, a meno che non si decida di raggiungere il traguardo del ventennale.19 potrebbe infatti riportare in scena. Non solo Sara Ramirez, interprete della dottoressa Torres, ha più volte specificato che sarebbe disponibile a riprendere il suo ruolo, ma ora anche la giovane attrice che interpreta sua figlia nella serie ha lasciato intendere di avere in serbo delle sorprese per gli spettatori di. Che si tratti di un cameo nella nuova stagione? Congratulandosi per il rinnovo di...

