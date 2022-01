La moviola di Inter-Juventus di Supercoppa italiana (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ai nerazzurri manca un calcio di rigore per il contratto tra Chiellini e Barella all'11': l'analisi. Leggi su 90min (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ai nerazzurri manca un calcio di rigore per il contratto tra Chiellini e Barella all'11': l'analisi.

Advertising

forumJuventus : (TS) Moviola #InterJuve: non c'è il rigore richiesto da Barella, da punire con il penalty la manata di Bastoni su M… - TUTTOJUVE_COM : Moviola Corsport - Doveri da 5, c'era un secondo rigore per l'Inter - Fprime86 : RT @forumJuventus: (TS) Moviola #InterJuve: non c'è il rigore richiesto da Barella, da punire con il penalty la manata di Bastoni su Mc Ken… - Luxgraph : Moviola Supercoppa Inter-Juve: Chiellini-Barella, no rigore - news24_inter : #InterJuve, la moviola dei quotidiani ????? -