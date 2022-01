La mossa del cavallo di Salvini e il possibile governo del tutti dentro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche Matteo Salvini può avere una buona idea. Nella partita a carte sul nuovo presidente della Repubblica il capo della Lega ha a sorpresa fatto la sua mossa del cavallo e calato sul tavolo l’ipotesi di un governo con dentro «gli assi di briscola», cioè con tutti leader dei partiti «nessuno escluso», governo naturalmente guidato da Mario Draghi perché «se togli il tassello più importante non so come ne usciremmo». Ma in ogni caso per lui la legislatura deve andare avanti: musica per il Nazareno. La sortita di Salvini potrebbe cambiare il quadro psicologico della situazione: la questione sembra passare dal se avere Draghi a palazzo Chigi al come averlo. Sgombrando la discussione sul Quirinale dal macigno rappresentato appunto dal futuro ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Anche Matteopuò avere una buona idea. Nella partita a carte sul nuovo presidente della Repubblica il capo della Lega ha a sorpresa fatto la suadele calato sul tavolo l’ipotesi di uncon«gli assi di briscola», cioè conleader dei partiti «nessuno escluso»,naturalmente guidato da Mario Draghi perché «se togli il tassello più importante non so come ne usciremmo». Ma in ogni caso per lui la legislatura deve andare avanti: musica per il Nazareno. La sortita dipotrebbe cambiare il quadro psicologico della situazione: la questione sembra passare dal se avere Draghi a palazzo Chigi al come averlo. Sgombrando la discussione sul Quirinale dal macigno rappresentato appunto dal futuro ...

Advertising

RobertoAli20 : Dopo due anni ammettono il conteggio fatto alla cazzo ? Ho il sospetto sia una lurida mossa per non mostrare quanti… - ilovegossip5 : Ho visto il video di Urtis che parla con Sophie del suo rapporto con corona...credo che sia una cosa molto voluta..… - M4rkPhilips : @russ_mario1 Potrebbe anche essere una mossa per fare una plusvalenza. Glielo dai al toro in prestito più diritto a… - Mela40381779 : #giletti la prossima mossa del governo sarà quello di nascondere i numeri della #pandemia covid19.vaccini,tamponi,… - flavhar : REGIA 2, EH? CI VOGLIAMO DARE UNA MOSSA? BISOGNA GUARDARE STO CIRCOLO DEL ROSICAMENTO FARE LE CARTE? DIREI DI NO, L… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa del Quirinale, da Francesco Marini al catafalco di Scalfaro: voti, trucchi e contromosse L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Cos'è l'operazione Scoiattolo e qual è il significato della mossa di Berlusconi Letta vuole un patto fino al 2023: "Un Mattarella bis sarebbe il massimo" ...

Haiti: minacce al console della Colombia Henry si è impegnato a reprimere le gang che le autorità hanno accusato di un picco di rapimenti e di aver bloccato i terminali di distribuzione del gas in una mossa che ha causato una grave carenza ...

La mossa del cavallo di Salvini e il possibile governo del tutti dentro Linkiesta.it Sonogno, il rilancio passa dal binomio Colonia-Centro sportivo Ocst, Comune di Vezasca e Fondazione stanno cercando un’intesa sul futuro della Casa San’Angelo, struttura ricettiva indispensabile al progetto ...

Il ricordo. Sassoli, politico gentile del cattolicesimo democratico I primi passi del giornalista e politico prematuramente scomparso. Da "volto" del Tg1 al ruolo da protagonista nella costruzione del Recovery plan, una vita tutta fra Europa e impegno democratico ...

L'ELEZIONEPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Cos'è l'operazione Scoiattolo e qual è il significato delladi Berlusconi Letta vuole un patto fino al 2023: "Un Mattarella bis sarebbe il massimo" ...Henry si è impegnato a reprimere le gang che le autorità hanno accusato di un picco di rapimenti e di aver bloccato i terminali di distribuzionegas in unache ha causato una grave carenza ...Ocst, Comune di Vezasca e Fondazione stanno cercando un’intesa sul futuro della Casa San’Angelo, struttura ricettiva indispensabile al progetto ...I primi passi del giornalista e politico prematuramente scomparso. Da "volto" del Tg1 al ruolo da protagonista nella costruzione del Recovery plan, una vita tutta fra Europa e impegno democratico ...