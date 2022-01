La mafia è un’organizzazione eversiva e i suoi sono atti terroristici: ecco perché combatterla /2 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua da qui Se esaminiamo con occhio storico e sociologico le caratteristiche delle organizzazioni di stampo mafioso, notiamo che ne esiste una che le accomuna tutte. Fin dai tempi del feudalesimo e del latifondo, infatti, i mafiosi intrecciano rapporti con la politica. Con il passare degli anni questi rapporti, ovviamente basati sull’interesse reciproco, si sono evoluti fino a fare entrare i due mondi in simbiosi: ormai la mafia non può vivere senza la politica, e viceversa. Se è vero, però, che la finalità ultima della politica è governare una nazione, e se la mafia vi è in qualche modo connessa, significa che anche l’organizzazione ha le stesse finalità. Se convivi con i politici, finisce che “ti senti” come loro e hai gli stessi desideri e le stesse finalità. D’altronde, criminalità organizzata non è “sempre” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua da qui Se esaminiamo con occhio storico e sociologico le caratteristiche delle organizzazioni di stampo mafioso, notiamo che ne esiste una che le accomuna tutte. Fin dai tempi del feudalesimo e del latifondo, inf, i mafiosi intrecciano rapporti con la politica. Con il passare degli anni questi rapporti, ovviamente basati sull’interesse reciproco, sievoluti fino a fare entrare i due mondi in simbiosi: ormai lanon può vivere senza la politica, e viceversa. Se è vero, però, che la finalità ultima della politica è governare una nazione, e se lavi è in qualche modo connessa, significa che anche l’organizzazione ha le stesse finalità. Se convivi con i politici, finisce che “ti senti” come loro e hai gli stessi desideri e le stesse finalità. D’altronde, criminalità organizzata non è “sempre” ...

