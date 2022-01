La lesa maestà nel mondo militare, servono proprio dei sindacati veri. (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se fosse sfuggito a qualcuno, oggi Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, responsabile del Dipartimento Diritti e Legalità del Nuovo Sindacato Carabinieri, ha dovuto affrontare alla Corte militare di Appello di Roma il secondo grado di giudizio per la denuncia di diffamazione militare aggravata di cui è stato vittima da parte dell’ex comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, contestatagli per un post su un sondaggio da utilizzare in chiave sindacale. Bisogna aggiungere che già il primo grado aveva stabilito che il fatto non sussiste, che il Capitano Ultimo non poteva essere condannato perché semplicemente voleva conoscere cosa pensassero i Carabinieri circa il comportamento dell’ex comandante a proposito della revoca della sua scorta.Per ricordare il contendere, il Colonnello De Caprio nel 2019 chiese in un sondaggio, da utilizzare in chiave ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se fosse sfuggito a qualcuno, oggi Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, responsabile del Dipartimento Diritti e Legalità del Nuovo Sindacato Carabinieri, ha dovuto affrontare alla Cortedi Appello di Roma il secondo grado di giudizio per la denuncia di diffamazioneaggravata di cui è stato vittima da parte dell’ex comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, contestatagli per un post su un sondaggio da utilizzare in chiave sindacale. Bisogna aggiungere che già il primo grado aveva stabilito che il fatto non sussiste, che il Capitano Ultimo non poteva essere condannato perché semplicemente voleva conoscere cosa pensassero i Carabinieri circa il comportamento dell’ex comandante a proposito della revoca della sua scorta.Per ricordare il contendere, il Colonnello De Caprio nel 2019 chiese in un sondaggio, da utilizzare in chiave ...

