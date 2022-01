La Fiorentina vince 5-2 a Napoli nonostante il masochismo difensivo. Napoli molle e balordo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si va a casa. Napoli eliminato in Coppa Italia dalla Fiorentina. Partita bizzarra che il Napoli non ha saputo vincere quando è stato in superiorità numerica, che ha incredibilmente riaperto dopo le espulsioni di Lozano e Fabian, e che poi ha finito per perdere: è stato travolto dalla Fiorentina che ha vinto 5-2 (come ai tempi di Batistuta) e quindi si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia. Vittoria meritata. La Fiorentina ha giocato con più determinazione mentre il Napoli è stato l’ombra della squadra più volte apprezzata – soprattutto per l’impegno e il temperamento – in questa stagione. In uno stadio semivuoto, con i riflettori che hanno ricordato l’immortale Marsiglia-Milan, il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si va a casa.eliminato in Coppa Italia dalla. Partita bizzarra che ilnon ha saputore quando è stato in superiorità numerica, che ha incredibilmente riaperto dopo le espulsioni di Lozano e Fabian, e che poi ha finito per perdere: è stato travolto dallache ha vinto 5-2 (come ai tempi di Batistuta) e quindi si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia. Vittoria meritata. Laha giocato con più determinazione mentre ilè stato l’ombra della squadra più volte apprezzata – soprattutto per l’impegno e il temperamento – in questa stagione. In uno stadio semivuoto, con i riflettori che hanno ricordato l’immortale Marsiglia-Milan, il ...

