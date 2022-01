La Fiorentina dilaga | 5-2 a Napoli | sfiderà l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Gol, emozioni, cartellini rossi. Allo stadio Maradona labatte 5-2 ildopo i tempi supplementari e sarà quindi l’avversaria delneidi finale di, in programma a Bergamo il 9 febbraio (data e ora sono ancora in attesa di conferma). Toscani avanti con Vlahovic (41’), raggiunti da Mertens (44’) e in dieci per l’espulsione di Dragowski. Nella ripresa il sorpasso di Biraghi (al 58’) e i rossi a Lozano e Ruiz, prima del pari di Petagna. Venuti, Piatek e Maleh firmano il successo della Viola. I nerazzurri hanno invece guadagnato l’accesso aidopo la vittoria per 2-0 sul Venezia, grazie alle reti di Muriel e Maehle.