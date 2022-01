La fiera dell'ipocrisia nella quale il Cav ha rinchiuso i giovani alleati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ricapitolando, perché è difficile stargli dietro, in questa fiera dell’ipocrisia. Salvini, quello che ieri si era distinto da Berlusconi perché “rimarremo al governo anche senza Draghi”, che aveva fatto dire al capogruppo “serve un piano B sul Colle”, che ne spara una ogni sei ore, oggi dice, udite udite: “Il centrodestra è compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi e non accetta veti”. Bene. La Meloni, che al pari di Salvini è poco convinta, almeno si risparmia la fatica della recita e in conferenza stampa, ed evita l’argomento, con battuta annessa, perché vorrebbe tanto di dire di no, ma si troverà a dire di sì: “Faccio come Draghi, non rispondo. Ma a me l’applauso non lo fate”. Benissimo. L’unico convinto e contento è Silvio Berlusconi che però conosce i suoi polli e al vertice di domani a Villa Grande ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ricapitolando, perché è difficile stargli dietro, in questa. Salvini, quello che ieri si era distinto da Berlusconi perché “rimarremo al governo anche senza Draghi”, che aveva fatto dire al capogruppo “serve un piano B sul Colle”, che ne spara una ogni sei ore, oggi dice, udite udite: “Il centrodestra è compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi e non accetta veti”. Bene. La Meloni, che al pari di Salvini è poco convinta, almeno si risparmia la faticaa recita e in conferenza stampa, ed evita l’argomento, con battuta annessa, perché vorrebbe tanto di dire di no, ma si troverà a dire di sì: “Faccio come Draghi, non rispondo. Ma a me l’applauso non lo fate”. Benissimo. L’unico convinto e contento è Silvio Berlusconi che però conosce i suoi polli e al vertice di domani a Villa Grande ...

