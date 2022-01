La famiglia reale ha tolto i titoli militari e il titolo di “Altezza Reale” al principe Andrea (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea del Regno Unito, figlio della regina Elisabetta II e duca di York, non avrà più i titoli militari e i legami di patrocinio con associazioni di beneficenza e organizzazioni varie (i cosiddetti royal patronages, con cui i membri Leggi su ilpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildel Regno Unito, figlio della regina Elisabetta II e duca di York, non avrà più ie i legami di patrocinio con associazioni di beneficenza e organizzazioni varie (i cosiddetti royal patronages, con cui i membri

Advertising

ilpost : La famiglia reale ha tolto i titoli militari e il titolo di “Altezza Reale” al principe Andrea - darksa0irse : Che era un ratto pedofilo lo sapevamo, eh ma la famiglia reale, chissà cosa sapeva Diana in più di noi, mi spappolo le budella al pensiero - luigibrb : Questo signore è un principe della famiglia reale d'Inghilterra e si chiama 'Andrea'? Se fossi inglese mi sentirei… - MChianura : Non sarà più 'Sua Altezza' ma farà sempre e comunque parte della famiglia reale inglese con relativi appannaggi. Di… - MarcoEs08344654 : @pisto_gol Solo una multa di 10mila euro per una aggressione fisica Nella vita reale c’è la reclusione fino a 6 m… -