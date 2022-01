La famiglia reale ha tolto i titoli militari al principe Andrea (Di giovedì 13 gennaio 2022) E non potrà più chiamarsi “Sua Altezza reale”, a causa del fatto che verrà processato negli Stati Uniti per abusi sessuali Leggi su ilpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) E non potrà più chiamarsi “Sua Altezza”, a causa del fatto che verrà processato negli Stati Uniti per abusi sessuali

