La Duke di Andrea Citterio presenta manifestazione interesse per Grotto, proprietario del marchio Gas (Di giovedì 13 gennaio 2022) Duke srl, holding di investimento dell’imprenditore Andrea Citterio, assistita dall’Avv.Marco Corbetta, founder dello Studio Legale Associato Dmc, ha presentato una manifestazione d’interesse per l’acquisizione del Complesso Aziendale Grotto Spa, proprietario di Gas, lo storico brand premium famoso nel mondo del denim italiano. Il progetto, si legge in una nota, è finalizzato al recupero e al rilancio dell’identità dell’iconico brand, nonché alla valorizzazione del know-how aziendale, attraverso una significativa e tempestiva trasformazione del modello di business e lo sviluppo dei mercati internazionali. L’operazione coinvolgerà anche investitori internazionali. Giovane e dinamico imprenditore, con un importante background nei settori del Corporate ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022)srl, holding di investimento dell’imprenditore, assistita dall’Avv.Marco Corbetta, founder dello Studio Legale Associato Dmc, hato unad’per l’acquisizione del Complesso AziendaleSpa,di Gas, lo storico brand premium famoso nel mondo del denim italiano. Il progetto, si legge in una nota, è finalizzato al recupero e al rilancio dell’identità dell’iconico brand, nonché alla valorizzazione del know-how aziendale, attraverso una significativa e tempestiva trasformazione del modello di business e lo sviluppo dei mercati internazionali. L’operazione coinvolgerà anche investitori internazionali. Giovane e dinamico imprenditore, con un importante background nei settori del Corporate ...

Advertising

sulsitodisimone : La Duke di Andrea Citterio presenta manifestazione interesse per Grotto, proprietario del marchio Gas… - fisco24_info : La Duke di Andrea Citterio presenta manifestazione interesse per Grotto, proprietario del marchio Gas: L’operazione… - italiaserait : La Duke di Andrea Citterio presenta manifestazione interesse per Grotto, proprietario del marchio Gas -