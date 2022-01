La crisi in Ucraina? Un’occasione diplomatica per l’Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La situazione in Ucraina e i dialoghi su più tavoli tra Occidente e Russia potrebbero rappresentare per l’Italia l’occasione di rafforzare la sua presenza nel formato Quint, il formato di dialogo che coinvolge anche gli Stati Uniti e gli altri tre grandi dell’Europa occidentale, cioè Francia, Germania e Regno Unito. Nel 2021 l’Italia di Mario Draghi, alla guida del G20 con un rinnovato slancio europeista e atlantistica, era tornata a questi tavoli. Luigi Di Maio aveva partecipato ad aprile a una riunione dei ministri degli Esteri dei Cinque sull’Afghanistan. A inizio dicembre, il presidente del Consiglio aveva incontrato gli altri capi di Stato e di governo nel Quint per affrontare questione Ucraina. Su Formiche.net, l’ambasciatore Gabriele Checchia ha auspicato che il 2022 possa sancire un “coinvolgimento non ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) La situazione ine i dialoghi su più tavoli tra Occidente e Russia potrebbero rappresentare perl’occasione di rafforzare la sua presenza nel formato Quint, il formato di dialogo che coinvolge anche gli Stati Uniti e gli altri tre grandi dell’Europa occidentale, cioè Francia, Germania e Regno Unito. Nel 2021di Mario Draghi, alla guida del G20 con un rinnovato slancio europeista e atlantistica, era tornata a questi tavoli. Luigi Di Maio aveva partecipato ad aprile a una riunione dei ministri degli Esteri dei Cinque sull’Afghanistan. A inizio dicembre, il presidente del Consiglio aveva incontrato gli altri capi di Stato e di governo nel Quint per affrontare questione. Su Formiche.net, l’ambasciatore Gabriele Checchia ha auspicato che il 2022 possa sancire un “coinvolgimento non ...

