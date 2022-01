La complicata corsa per la presidenza del Parlamento europeo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Martedì 18 gennaio ilsceglierà il suo prossimo presidente dopo la recente scomparsa di David Sassoli. La successione sarebbe comunque sarebbe avvenuta, visto che Sassoli aveva già annunciato il suo ritiro da un’eventuale ricandidatura per non alimentare ulteriori polemiche tra i Socialisti e i Popolari, partiti dai quali provenivano la maggioranza dei suoi 345 Grandi Elettori nel 2019. Il patto che aveva portato alla sua elezione adesso è in crisi e la prevista alternanza tra Ppe e Pse alla guida di alcune istituzioni europee, pratica usuale quando si arriva a metà legislatura, rischia di saltare. I socialisti si sentono traditi. A loro dire l’accordo del 2019 non ha più ragione di esistere da quando il ministeo delle finanze irlandese ed esponente dei Popolari Pascal Donohoe ha ottenuto la guida dell’Ecofin, superando al fotofinish ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : complicata corsa

Linkiesta.it

Ma il tavolo comune con il centrosinistra può aprirsi solo se Berlusconi si ritira dalla. ... Italia Berlusconi crede ancora di poter arrivare al Quirinale La questione èe a mettere ......accolta con cautela e scetticismo dagli investitori a causa della situazione politicae ... EURO IN RIALZO E PETROLIO INDopo il dato sull'inflazione americana l'euro ha ripreso forza e ...È in arrivo un nuovo Dpcm per spiegare ciò che c’era scritto nel Dpcm approvato il 5 gennaio. Prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 e richiede Green pass in una ...(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Le Borse europee si confermano positive ma caute a metà seduta con il dato di dicembre dell'inflazione Usa in agenda ...