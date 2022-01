La carica dei 344: uno studio italiano mostra come si è diffusa la disinformazione nelle prime fasi della pandemia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La disinformazione a tema Covid-19 è arrivata in Italia ancor prima del caso clinico (e mediatico) del primo paziente di Codogno. Su Pagella Politica – dato che il progetto Facta non era ancora nato – abbiamo verificato la prima notizia falsa sulla pandemia il 21 gennaio 2020. Si trattava di un articolo dal titolo «ALLARME VIRUS: si sta diffondendo anche in Italia». Anche se non si può escludere che il virus fosse in effetti presente, quell’articolo era frutto di invenzione e la conferma da parte delle autorità sanitarie della reale presenza del virus sul territorio italiano è in realtà arrivata un mese più tardi. Per contrastare la disinformazione e l’infodemia generata dalla presenza di un virus fino a quel momento sconosciuto, i fact-checker hanno cercato di trovare quante più soluzioni possibili ... Leggi su facta.news (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laa tema Covid-19 è arrivata in Italia ancor prima del caso clinico (e mediatico) del primo paziente di Codogno. Su Pagella Politica – dato che il progetto Facta non era ancora nato – abbiamo verificato la prima notizia falsa sullail 21 gennaio 2020. Si trattava di un articolo dal titolo «ALLARME VIRUS: si sta diffondendo anche in Italia». Anche se non si può escludere che il virus fosse in effetti presente, quell’articolo era frutto di invenzione e la conferma da parte delle autorità sanitariereale presenza del virus sul territorioè in realtà arrivata un mese più tardi. Per contrastare lae l’infodemia generata dalla presenza di un virus fino a quel momento sconosciuto, i fact-checker hanno cercato di trovare quante più soluzioni possibili ...

