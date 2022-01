La carenza di PS5 spinge Sony a produrre ancora PS4 (Di giovedì 13 gennaio 2022) La carenza di PS5 impone a Sony di continuare a produrre PS4 anche nel 2022 come riporta Bloomberg. Nonostante il lancio da oltre un anno, la console di nuova generazione soffre ancora la mancanza dei chip come sta accadendo anche in altri settori industriali. Sony ha confermato la decisione con i suoi partner di assemblaggio alla fine del 2021. La produzione aggiungerà “circa un milione” di console PS4. Come resettare il controller PS4 se non funziona correttamente carenza di PS5 prolunga la vita della PS4 Nel gennaio 2021 Sony aveva annunciato di aver interrotto la produzione di tutti i modelli di PS4 Slim (ad eccezione del modello “Jet Black”) e PS4 Pro in Giappone per liberare le linee di produzione per PS5. Le cose sono cambiate nel 2022, l’azienda giapponese ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi PS5 impone adi continuare aPS4 anche nel 2022 come riporta Bloomberg. Nonostante il lancio da oltre un anno, la console di nuova generazione soffrela mancanza dei chip come sta accadendo anche in altri settori industriali.ha confermato la decisione con i suoi partner di assemblaggio alla fine del 2021. La produzione aggiungerà “circa un milione” di console PS4. Come resettare il controller PS4 se non funziona correttamentedi PS5 prolunga la vita della PS4 Nel gennaio 2021aveva annunciato di aver interrotto la produzione di tutti i modelli di PS4 Slim (ad eccezione del modello “Jet Black”) e PS4 Pro in Giappone per liberare le linee di produzione per PS5. Le cose sono cambiate nel 2022, l’azienda giapponese ...

